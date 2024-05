I naredna nedelja nestabilna: Počeće uz sunce, od četvrtka moguća kiša

I nedelja pred nama biće nestabilna kada je vreme u pitanju.

Ponedeljak sunčan i topao, uz temperaturu od 7 do 23 stepena. Utorak malo oblačniji, ali i dalje uz dosta sunčanih intervala. Temperatura će biti od 9 do 22 stepena. Sreda takođe promenljivo oblačna. Minimalna temperatura biće 11, a maksimalna 23 stepena. U četvrtak je moguća kiša, a temperatura će biti od 13 do 24 stepena. U petak još malo toplije, ali su mogući i pljuskovi. Temperatura će biti od 15 do 25 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 13. maj: