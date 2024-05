Dr Milić ostao bez posla na Medicinskom fakultetu u Nišu: To je cena koju plaćam jer neću sa SNS na izbore

Profesoru dr Draganu Miliću koji je radio na Medicinskom fakultetu u Nišu i koji je nosilac izborne liste Grupa građana "Dr Dragan Milić" u tom gradu, uručeno je rešenje o prestanku radnog odnosa jer mu je, kako je potvrdio za N1, istekao petogodišnji ugovor. On je istakao da je očekivao, i da je to za njega "jako mala cena" koju mora da plati kako bi Niš ponovo bio slobodan grad.

„To je nešto što sam ja najavljivao mesecima unazad da će se dogoditi. To je plan koji je sada konačno realizovan. Meni je istekao petogodišnji ugovor, a konkurs na koji sam se prijavio za redovnog profesora još uvek nije realizovan, a trebalo je da se završi za šest meseci. Međutim oni su radili razne stvari kako bi sve to bilo prolongirano„, objasnio je za N1 dr Dragan Milić. On je naveo i da se to „ne poklapa slučajno sa njegovom kandidaturom na lokalnim