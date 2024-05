Zelenski odbacio ideju o primirju za vrijeme Olimpijskih igara

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je ideju o "primirju" u ratu sa Rusijom za vrijeme Olimpijskih igara u Parizu, za koje se zalaže francuski predsjednik Emmanuel Macron.

On je dodao da bi primirje "išlo na ruku neprijatelju". "Zamislimo na trenutak da dođe do prekida vatre. Prije svega, ne vjerujemo (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu. Drugo, on neće povući svoje trupe. Treće, ko garantuje da Rusija neće iskoristiti priliku da dovede svoje trupe na našu teritoriju", rekao je Zelenski u intervjuu AFP-u. Macron se zalaže da se uspostavi primirje širom svijeta tokom trajanja Olimpijskih igara. Pariz je domaćin Ljetnih