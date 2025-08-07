Dogovoreno mesto sastanka Putina i Trampa
Sputnik pre 42 minuta
Mesto sastanka Putina i Trampa je dogovoreno i biće objavljeno malo kasnije, rekao je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.
„Sada, zajedno sa našim američkim kolegama, počinjemo da radimo na konkretnim pitanjima“, dodao je Ušakov. Po njegovim rečima, specijalni predstavnik američkog predsednika Stiv Vitkof se dotakao ideje o trilateralnom sastanku između ruskog lidera Vladimira Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, ali je Moskva to ostavila bez komentara. Moskva će obavestiti svoje prijatelje i partnere o rezultatima Putinovog radnog sastanka sa Vitkofom.