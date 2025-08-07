Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja

Nedeljnik pre 1 sat
Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja

Nove američke carine za proizvode iz desetina zemalja danas su stupile na snagu ocrtavajući novi svetski trgovinski poredak po želji predsednika SAD Donalda Trampa.

Nove tarife stupile su na snagu u 6.01 po srednjeevropskom vremenu (ponoć po vremenu u Vašingtonu) nedelju dana pošto je američki predsednik SAD potpisao ukaz menjajući za veliki broj zemalja carinu od 10 odsto koja je od aprila primenjena na takoreći sve proizvode koji ulaze u SAD. Za američkog predsednika radi se o ponovnom uspostavljanju ravnoteže u razmeni između SAD i njihovih partnera, koji prema njemu „profitiraju“ od Amerike, prve svetske privrede. „Ponoć
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

RTS pre 17 minuta
Trampov veliki dan: Carine za svet

Trampov veliki dan: Carine za svet

Dojče vele pre 1 sat
Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja

Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja

Forbes pre 1 sat
Carine na snazi: Trampova nova trgovinska politika

Carine na snazi: Trampova nova trgovinska politika

Serbian News Media pre 21 minuta
"Milijarde dolara od carina sada stižu u Ameriku!" Tarife stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja: Najavio i nove za…

"Milijarde dolara od carina sada stižu u Ameriku!" Tarife stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja: Najavio i nove za čipove

Blic pre 1 sat
Zemlja kojoj je Tramp uveo najveće carine

Zemlja kojoj je Tramp uveo najveće carine

Biznis i finansije pre 31 minuta
Trampove carine stupile na snagu: Za Srbiju stopa od 35 odsto

Trampove carine stupile na snagu: Za Srbiju stopa od 35 odsto

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rekordan pad broja stanovnika u Japanu u 2024.

Rekordan pad broja stanovnika u Japanu u 2024.

Beta pre 7 minuta
Više požara na Tasosu

Više požara na Tasosu

Radio 021 pre 11 minuta
Bivo usmrtio milionera: Lovac nastradao na safariju

Bivo usmrtio milionera: Lovac nastradao na safariju

Nova pre 6 minuta
Švajcarska delegacija završila posetu u SAD, nepoznato da li je došlo do dogovora o umanjenju carina

Švajcarska delegacija završila posetu u SAD, nepoznato da li je došlo do dogovora o umanjenju carina

Nedeljnik pre 1 minut
Sutra stupa na snagu Evropski akt o slobodi medija - ključan za zaštitu novinarske nezavisnosti

Sutra stupa na snagu Evropski akt o slobodi medija - ključan za zaštitu novinarske nezavisnosti

N1 Info pre 6 minuta