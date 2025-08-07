Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja
Nedeljnik pre 1 sat
Nove američke carine za proizvode iz desetina zemalja danas su stupile na snagu ocrtavajući novi svetski trgovinski poredak po želji predsednika SAD Donalda Trampa.
Nove tarife stupile su na snagu u 6.01 po srednjeevropskom vremenu (ponoć po vremenu u Vašingtonu) nedelju dana pošto je američki predsednik SAD potpisao ukaz menjajući za veliki broj zemalja carinu od 10 odsto koja je od aprila primenjena na takoreći sve proizvode koji ulaze u SAD. Za američkog predsednika radi se o ponovnom uspostavljanju ravnoteže u razmeni između SAD i njihovih partnera, koji prema njemu „profitiraju“ od Amerike, prve svetske privrede. „Ponoć