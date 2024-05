Sve je stalo: "Period žalosti"

Smrt iranskog predsednika Ebrahima Raisija i ministra spoljnih poslova Hoseina Amira Abdolahijana, u padu helikoptera, izazvala je pauzu u pregovorima Teherana i Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) rekao je direktor UN agencije Rafael Grosi.

On je u Helsinkiju, gde je danas govorio na nuklearnoj konferenciji, pojasnio da je Iran "u periodu žalosti" i da će se, kada to prođe, ponovo angažovati, prenosi Rojters. Grosi je rekao da IAEA planira da nastavi tehničke razgovore sa Iranom, ali da se oni još nisu dogodili zbog pada helikoptera u nedelju u kojem su poginuli predsednik Raisi i ministar spoljnih poslova Abdolahijan. Iran trenutno ima oko 140 kg uranijuma obogaćenog do 60 odsto, rekao je Grosi.