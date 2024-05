Prognoza se od juče do danas potpuno promenila: Pljuskovi, pljuskovi, kiša...

Iako je prvobitno najavljeno da je pred nama suva i sunčana sedmica, prognoza se promenila.

Još u utorak će biti pretežno sunčano, suvo i toplo, uz temperaturu od 13 do 27 stepeni. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. U sredu su mogući pljuskovi, a temperatura će biti od 13 do 26 stepeni. Poslepodnevni pljuskovi najavljeni su za četvrtak i petak. U četvrtak će se temperatura kretati od 14 do 24 stepena, a u petak od 16 do 24 stepena. I u subotu su mogući pljuskovi, uz temperaturu od 15 do 26 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak, 28. maj: