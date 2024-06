Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 7 do 9. juna)

Do kraja sedmice u Srbiji će biti pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

Maksimalne temperature danas (06.06.) od 29 do 31 stepen, u petak i subotu (07 - 08.06.) od 30 do 34 ° stepena, a u nedelju i ponedeljak (09 - 10.06.) od 32 do 36 stepeni. U urbanim sredinama očekuju se tropske noći, naročito od vikenda. U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlje zadržati veoma toplo. Pojava pljuskova i grmljavina biće veoma retka (izolovana). U Kragujevcu i Šumadiji danas i