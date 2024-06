U Grčkoj gori nebo i zemlja! Ovo je detaljna prognoza za omiljene destinacije Srba: Evo gde je more trenutno najtoplije

Sezona letovanja srpskih turista u Grčkoj zvanično je počela sredinom maja, a za razliku od starta turističke sezone kada temperature mora i vazduha nisu išle na ruku kupačima, u mnogim omiljenim mestima uz Egejsko i Jonsko more trenutno su na snazi meteorološka „narandžasta“ upozorenja zbog visokih temperatura iznad 30 stepeni, uz osećaj da je više od 35 stepeni Celzijusa. More je dostiglo temperaturu za prijatno plivanje.

Prema podacima „grčka.info“, prosečna temperatura mora u Grčkoj u junu je od 21,8 stepeni do 24,3 stepeni, dok su julske prosečne temperature vode i do 26,3 stepeni Celzijusa. Trenutno, pojedina mesta već imaju toplije more od prosečnih vrednosti za jun i temperatura vode se kreće od 24 do 25 stepeni Celzijusa. U Asprovalti je danas more dostiglo temperaturu od 25,4 stepena, što je za oko stepen više od vrednosti prethodnih dana. U ovom mestu najtoplije more na