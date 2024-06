Očekuju nas tropske noći Stiže nam vrelina iz Sahare uz povećano uv zračenje; Hronični bolesnici oprez

U sedmici pred nama očekuju nas vreli dani. Drugi toplotni talas ove sezone, doneće veoma toplo, ali i vedro vreme.

Dakle, narednih dana pod uticajem termičkog grebena sa juga, očekuje se priliv vrele afričke vazdušne mase iz Sahare, dok će pod uticajem anticiklona nebo biti bez oblaka. Sutra se očekuje maksimalna temperatura od 31 do 35°C, u Beogradu do 33°C. Još toplije biće u sredu, uz temperature iznad 35°C. Najtoplji period u Srbiji očekuje se od četvrtka do subote, uz temperature od 35 do 39°C, a vrhunac talasa očekuje se u subotu u jugoistočnoj Srbiji. Tropski toplo biće