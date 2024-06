Novi toplotni talas: Narednih dana i više od 35 stepeni

Izdato upozorenje da se Srbija nalazi na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se Srbija nalazi na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike i da će maksimalne temperature dostizati i do 40 stepeni u toku nedelje. Temperatura će se danas kretati do 33 stepena, sutra do 35, u sredu do 37, a u četvrtak do 33 na severu i do 39 stepeni na jugu i istoku zemlje. Pik toplotnog talasa očekuje se u petak i subotu, 21. i 22. juna, kada će maksimalna