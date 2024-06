Alarm za Srbiju: Spremite se, čekaju nas pakleni dani

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je upozorenje na "izražen toplotni talas",

Veoma topla vazdušna masa zadržaće se i tokom narednih sedam dana. Vrednost maksimalne temperature danas biće od 33 °C na severozapadu do 39 °C na jugu i istoku Srbije. U petak i subotu (21. i 22. juna) očekuje se pik toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 °C. U nedelju (23.juna) i u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije očekuje se manji pad temperature (na vrednosti od 30 do 35 °C), dok će se na istoku i jugu maksimalne