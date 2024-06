Sve lampice i dalje popaljene: Posebno upozorenje izdato za Beograd

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji na severu, zapadu i jugozapadu Srbije lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.

To je saopštio Republički Hidrometeorološki Zavod i najavio da će duvati slab i umeren, severoistočni, istočni i jugoistočni vetar, a temperatura će se kretati od 17 do 34 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali i nestabilno, pa se na širem području grada očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će biti u rasponu od 19 do 29 stepeni. Do petka (28.06.) će se zadržati nestabilno vreme, sa čestom