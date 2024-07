Oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kiša

U Srbiji danas promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 25 do 28.

U većem delu Srbije danas se očekuje suvo vreme, ali je u pojedinim krajevima moguća kratkotrajna kiša. Biće promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17, a najviša od 25 do 28 stepeni. U Beogradu se očekuju duži sunčani periodi, sa temperaturom od 16 do 27 stepeni.