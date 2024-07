Vezali su ga za kamen i bacili da se udavi, on je preživeo i postao pravi superheroj: Trolejbus pun ljudi je pao u jezero, a on je zaranjao i zaranjao

Šampion je svakako neko ko prevazilazi očekivanja - osoba izuzetne motivacije koja teži pobedi. Šavarš Karapetijan, jermenski plivač i ronilac je mnogo više od toga.

On je sedam puta osvajao svetskog prvenstvo u plivanju perajima. Karapetijan je takođe 13 puta bio evropski šampion, i sedam puta šampion svoje domovine, SSSR. Osim toga, on je 11 puta rušio svetski rekord, piše "Vintidž njuz". Međutim, ono što Karapetijana izdvaja od drugih nisu samo brojne medalje već njegova nesebičnost i žrtvovanje za druge. On je lično spasao 20 života nakon teške nesreće 1976. godine. Ali, krenimo redom. Možda je ključno iskustvo koje je