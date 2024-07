Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. jula)

U narednih sedam dana na području Srbije biće sunčano i veoma toplo vreme.

Vrednosti maksimalnih temperatura danas (07.07.) biće od 32 do 36 stepeni, a sledeće sedmice (8-14.07.) u većini mesta biće od 34 do 38 stepeni, uz tropske noći u urbanim sredinama. Sunčano i veomatoplo vreme uz tropske noći biće i u Kragujevcu i Šumadiji danas i naredne sedmice. Maksimalne dnevne temperature će rasti pa će tako od danas do utorka maksimalna dnevna temperatura biti 34 stepena, dok će se u četvrtak i petak živa na termometru peti do 36 stepeni. Za