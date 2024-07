Toplotni talas slabi, ali i danas pretežno sunčano, temperatura do 37 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas će oslabiti intenzitet toplotnog talasa, ali će se zadržati pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost očekuje se nestabilno vreme sa pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar. Van grmljavinskih razvoja, vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 17 do 24 C, a najviša dnevna od 34 do 37 C. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren, severni i severoistočni vetar.