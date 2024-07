Prijatan letnji dan – temperatura do 31 stepen

I danas sunčan i topao dan u zemlji, uz malu ili umerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Ostajemo pod uticajem toplog vazduha do kraja nedelje.

Sveže jutro, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša dnevna od 29 do 31 stepen. I u Beogradu sunčano i toplo, s temperaturom do 30 stepeni. Vikend će biti u znaku toplog vremena, ali će biti par stepeni toplije.