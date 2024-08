"Bićemo gori od košarkaša, znali smo, ovo ne možemo da izgubimo": "Ministar odbrane" Filipović o zlatu Delfina

Kakav uspeh za srpski vaterpolo

Vaterpolo reprezentacija Srbije po treći put u nizu osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, i to, posle maetralne pobede nad Hrvatskom od 13:11. Posle meča, svoje utiske je izneo i golman Delfina Radoslav Filipović. On je na pitanja novinara da nije delovalo tako napeto, rekao: - Kako nije, to se vama čini samo. Dva, tri gola. U jednom napadu sve može da se promeni. Mislim da smo mi danas kao tim bili najbolji na svetu, a ko je iskočio, ko nije,