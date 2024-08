Pretežno sunčano i toplo i danas: Najviša dnevna temperatura 37 stepeni, u Beogradu 35

Najniža temperatura od 13 do 21, najviša od 34 do 37 stepeni Celzijusa

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne povremena promenljiva oblačnost. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 21, najviša od 34 do 37 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne povremena promenljiva oblačnost. Vetar slab, severnih pravaca. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša oko 35 stepeni. U