Vučić iz Medveđice: "Polako, imamo mi mnogo toga ali je rudarstvo kod nas ubijano decenijama"

Prisustvuje manifestaciji "Dani proje i sira"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas manifestaciji "Dani proje i sira" u Medveđici. Na pitanje novinara koje su želje iz ovog kraja, Vučić je poručio: - Imaju put prema Boru i Majdanpeku koji mora da se dodatno radi, uradili smo put do Krepoljina i Krepoljin - Žagubica, kao i Krepoljin - Despotovac. Sad do Manasije im je lako i lepo. Fali deo puta Žagubica - Bor kao i Milatovac, Sig do Medveđice. To je minimalno milijardu, nešto vam je 500 nešto