Stiže hladni front i donosi pljuskove, grmljavinu i jak vetar: Ovaj deo Srbije biće prvi na udaru

Za vikend ponovo tropski toplo, temperatura oko 35 stepeni

Konačno ugodno vreme u Srbiji. Ovog prepodneva preovladava sunčano, ali i veoma prijatno vreme. Pred nama je takav i dan, a maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 31°C. Sredinom dana i posle podne ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se na jugu i jugoistoku Srbije i to usled jačeg razvoja oblačnosti. Posle podne Vojvodinu, a prema kraju dana i večeri i ostatak Srbije očekuje prodor hladnog fronta, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom,