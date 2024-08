Promenljivo vreme u Srbiji: Sunčano na severu, kiša i grmljavina na jugu

Na jugu i istoku moguće su kratkotrajne padavine ili pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, a na istoku povremeno jak severozapadni. Jutarnje temperature će se kretati od 16 do 22 °C, dok će najviše dnevne biti između 28 i 32 °C. U Nišu se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Tokom dana postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko 19 °C, dok će najviša dnevna dostići 30 °C. Od petka do nedelje (23. – 25. avgust) pretežno