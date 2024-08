Ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla.

Tokom dana na severu i zapadu pretežno sunčano, a u ostalom delu promenljivo oblačno, na jugu i istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Kragujevcu promenjljivo oblačno i suvo, sa temperaturom do 29 stepeni.