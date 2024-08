Iskočio iz putničkog aviona na neverovatan način: Ljudi vrište, posada u neverici, evo šta se dogodilo muškarcu! (foto, video)

Jedan putnik je danas uhapšen na aerodromu u Australiji nakon što je kroz izlaz za slučaj opasnosti, napustio avion, prošao duž krila, a zatim se spustio na pistu.

Avion kompanije Džetstar sleteo je na aerodrom u Melburnu iz Sidneja i parkirao se na izlazu terminala, kada je muškarac napustio avion pored desnog izlaza, rekli su zvaničnici. Otvaranje izlaza za slučaj opasnosti automatski je pokrenulo klizač sa zadnjeg dela krila na trupu do zemlje, navodi se u saopštenju Džetstara. Ali čovek je umesto toga hodao duž krila i spustio se na jedan od dva motora.