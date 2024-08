Kako izbeći Putinov bes

Ukrajinski napad na rusku Kursku oblast, tokom kog je, prema verziji Kijeva, ukrajinska vojska zauzela 82 naselja i preko 1100 kilometara kvadratnih ruske teritorije, dodatno je udaljila strane da rat, koji besni dve i po godine, reše pregovorima. Tome svedoče i izjave ruskih zvaničnika, poput zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva, koji ističe da je sada jedini cilj, apsolutni vojni poraz Kijeva. Ovakav potez Ukrajine, podržane i naoružane od strane Zapada, na svojevrstan način,

Kada je pre dve i po hiljade godina general i filozof daoizma, Sun Cu, u svom delu “Umeće ratovanja”, napisao da nikad protivničku vojsku ne treba dovesti u bezizlaznu poziciju, jer se u takvim situacijama, ona bori do poslednje kapi krvi, to je predstavljalo kodifikovanje starog ratnog pravila da je neprijatelju bolje pružiti odstupnicu, nego ga dovesti do očaja. Time što ga je zapisao, drevni filozof je ovom principu dao još veći značaj, budući da vojni traktat