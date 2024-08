Stiže kiša: U naredna dva sata...

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je novu najavu za područje Srbije.

"U naredna dva sata još samo ponegde u Bačkoj sa slabom kratkotrajnom kišom", stoji u najavi RHMZ-a. Do petka (28 - 30.08.) promenljivo oblačno i dalje toplo sa dužim sunčanim intervalima, a u oblastima južnije od Save i Dunava uz lokalni razvoj oblačnosti i sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Za vikend i početkom naredne sedmice (od 31.08. do 02.09.) pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 °S.