U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo vreme, lokalno pljuskovi

Na zapadu i jugozapadu Srbije pljuskovi mogu biti i jači sa količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 stepeni do 23, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne se na širem području grada očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 21 stepen do 23, a najviša dnevna oko 32 stepena.