Spremite se za ... Predivan dan: Ovo je najviša prognozirana temperatura za danas

Preporučujemo

U Srbiji u nedelju sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći naoblačenje. Duvaće umeren, u košavskom području i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 20°C, maksimalna dnevna od 30 do 34°C. U Beogradu u nedelju sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći naoblačenje. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 20°C, maksimalna dnevna 32°C. (Telegraf.rs)