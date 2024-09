Pašće više od 60 litara kiše! Oglasio se RHMZ: Potop se nastavlja, na snazi najviši nivo upozorenja, ovi delovi Srbije su na udaru

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne padavine na području cele Srbije, a upozorenje je na snazi tokom današnjeg dana i u noći ka sredi.

RHMZ izdao je najnovije upozorenje da će do kraja dana biti oblačno i svežije sa kišom, osim na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i većem delu zapadne Srbije gde su padavine prestale. Obilne padavine do kraja dana očekuju se na istoku i jugu Srbije (naročito u Zaječarskom, Nišavskom, Pirotskom, Topličkom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, kao i na području Kosova i Metohije), gde se prosečno očekuje od 30 do 60 l/m2 za 24 h, a lokalno i više, najavljuje RHMZ. Na