Vratio se fudbalski bog i nastavio gde je stao: Dva gola i asistencija za najboljeg svih vremena! (video)

Mesi prilično dobar na povratku. Lionel Mesi, najbolji fudbaler svih vremena, vratio se fudbalu nakon dva meseca posle povrede u finalu prvenstva Južne Amerike, te odmah pokazao magiju. HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024 Naime, Argentinac je za svega dva četiri minuta, od 26. do 30. postigao dva gola, a potom i u nadoknadi vremena asistirao Luisu Suarezu sa pobedu nad Filadelfijom. DOBLETE DEL CAPITÁN 🐐