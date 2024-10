Pravi jesenji dan – kiša, pljuskovi i vetar

Oblačno vreme sa kišom, pljuskovima i vetrom, ponegde olujne jačine, u Srbiji. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ujutro i pre podne duva umeren i jak, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče postepeno slabiti. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 16 stepeni na severozapadu do 27 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu oblačno vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, s