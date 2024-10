Masakri ubrzali promene zakona: Roditelji koji uče decu da pucaju i vlasnici streljana pod udarom: Uvode se nova krivična dela, evo za šta će se ići u zatvor

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji će, ukoliko se usvoji, doneti strože kazne za počinioce mnogih krivičnih dela. Prema istraživanju "Blica", jedna od važnijih novina u tom dokumentu, a koja je predložena nakon stravičnih masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" i selima Malo Orašje i Dubona jeste kažnjavanje onih koji nesavesno drže oružje za koje imaju dozvolu kao i obučavanje maloletnog lica za korišćenje vatrenog oružja.

Kazne za nesavesno držanje oružja od 6 meseci do 5 godina zatvora Krivičnim zakonikom ,kazne za krivično delo nesavesno držanje oružja kretaće se od šest meseci do 5 godina, odnosno od 2 do 12 godina zatvora u zavisnosti od toga da li je lice koje je došlo do oružja, a koje je vlasnik držao lako dostupnim, izvršilo pljačku, pretilo ili je kao u slučaju pomenute dve tragedije u maju prošle godine nekoga ranilo ili ubilo. Krivično delo obučavanje deteta da koristi