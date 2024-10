Snažan zemljotres u Turskoj: Povređeno 187 osoba, 43 hospitalizovane, tri bespilotne letelice na terenu (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja izjavio je da je u zemljotresu, koji je danas pogodio ovu zemlju, povređeno 187 osoba, od kojih su 43 zadržane u bolnici radi nadzora, dok nema nastradalih.

Jerlikaja je naveo da 55 vozila, 210 pripadnika Agencije za upravljanje katastrofama (AFAD), tri bespilotne letelice i jedan izviđački avion žandarmerije i policije nastavljaju sa radom na terenu, prenosi NTV Haber. U Malatiji, Šanliurfi i Elazigu došlo je do delimičnog urušavanja tri zgrade, a nastava je danas bila obustavljena. Happening #Now Earthquakes in Turkey and Syria just reported, some are reporting it is actually larger than 6.1! #earthquake