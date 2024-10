Aktiviran žuti meteoalarm: Narednih dana udari košave jači i od 70km/h

Nakon hladnog jutra, danas će biti sunčano i prijatno, temperatura danas do 21 stepen.

Greben visokog vazdušnog pritiska se još uvek proteže do Balkan, pa će nam doneti još jedan sunčan oktobarski dan. Jutro je hladno i pretežno vedro, temperatura se kreće od svega tri stepena u Kikindi, do 11 koliko je izmereno u Požegi. U narednim satima sledi porast temperature. U nastavku dana očekujemo sunčano vreme, uz postepeno naoblačenje posle podne, ali bez padavina. Duvaće južni i istočni vetar, slabim do umerenim intenzitetom, uveče vetar u jačanju.