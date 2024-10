Tramp: Si Đinping zna da sam lud, neće se usuditi da me provocira

Bivši američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Kina neće usuditi da ga provocira ako pobedi na izborima, jer predsednik Si Đinping zna da je on „lud“.

U razgovoru sa uredništvom Volstrit džornala, Tramp je rekao da će, ako bude izabran za predsednika sledećeg meseca, uvesti drakonske carine Kini, u slučaju da pokuša da blokira Tajvan. „Rekao bih im: ako odete na Tajvan, žao mi je što to moram da uradim, ali oporezovaću vas od 150 do 200 odsto“, rekao je Tramp, prenosi BBC. Tramp je u kampanji više puta ponovio da američki protivnici neće delovati protiv američkih interesa ako on bude predsednik, jer bi se