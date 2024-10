Dvoje planinara spaseno na Kablaru

Spasioci Gorske službe spasavanja završili su noćas akciju spasavanja dva planinara, momka i devojke, koji su se izgubili na planini Kablar.

Planinari su se izgubili zbog skretanja na pogrešnu stazu, koja je na veoma nepristupačnom i eksponiranom terenu. U akciji spasavanja, koja je trajala do 23 časa, učestvovalo je ukupno 10 spasilaca, saopštila je Gorska služba spasavanja. Dežurna ekipa GSS-a dežurala je na Kablaru na "tracking and trail" ligi koju organizuje Planinarski savez Srbije, i to je bio i jedan od razloga brze organizacije i pronalaženja izgubljenih. Gorska služba spasavanja apeluje na sve