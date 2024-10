Branko Ružić iznenadio sve gostovanjem na N1, sad ga je i Vučić prozvao: Sit sam ucenjivača, oduvek sam prezirao ljude koji nemaju svoj stav

: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je gostovanje funkcionera Socijalističke partije Srbije, Branka Ružića na N1, rekavši da je "sit ucenjivača" i da će se sve promeniti rekonstrukcijom Vlade Srbije. „On je uvek imao potrebu da im se dodvorava.

Neću previše stvari da iznesem, ali sam uvek prezirao ljude koji nemaju svoj stav, a uvek glume da imaju svoj stav. Ne kažemo mi da Đilas ima 619 miliona, nemoj da lažeš, to kaže Đilas. Samo nemoj da obmanjuješ javnost. Ovo drugo što misliš o nama, koliko god nas ne voliš, pošto Vučić nije čovek, već je sistem koji je ne znam šta… E, taj Vučić je stvorio taj sistem koji vi nikad nećete moći da stvorite“, rekao je Vučić. On se potom osvrnuo na to da li je SNS