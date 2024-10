Vremenska prognoza za 28. oktobar: Tokom dana pretežno sunčano i toplo

Vremenska prognoza za ponedeljak 28. oktobar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 28. oktobar 2024. godine snažan visok vazdušni pritisak našem regionu ali i većem delu Evrope će obezbediti vedro vreme. Sa Mediterana će stizati topao vazduh. Ujutru temperatura od 2 stepena do 12 stepeni, najviša dnevna od 20 do 25. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, do 23 stepena. Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije magla, a ponegde i sa slabim prizemnim mrazom. Tokom