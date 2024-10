Izgubili smo bitku protiv kulova

Kulov nije seljak, kulov čak nije ni snob, to nije ni malograđanin. To je onaj koji je nikao i koji vuče one odozgo nadole. To je smišljen, opasan projekat koji se sprovodi kroz pink kulturu i on pogoduje tom carstvu primitivizma

Nagrada Zlatna antena, koju je nedavno dobio za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji serija i drama, za Voju Brajovića, barda srpskog i jugoslovenskog glumišta, potvrda je da i drugi ljudi na prostoru nekadašnje zajedničke zemlje misle da je moguće ići ka boljoj budućnosti. Dobitnik najznačajnijih pozorišnih i filmskih nagrada za Radar ističe da naš bivši život u zemlji u kojoj smo nekada rođeni nameće potrebu za zajedništvom. „To nikako ne znači hegemoniju