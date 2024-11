Reprezentativni sindikati počinju štrajk: Časovi skraćeni na 30 minuta

Reprezentativni sindikati prosvetnih radnika započinju zakonski štrajk skraćenjem časova na 30 minuta, a ove nedelje tako će raditi škole u Beogradu i Požarevcu.

U toku cirkularnog štrajka, svake nedelje časovi će biti skraćeni u nekoj drugoj školskoj upravi, pa su od srede, 13. novembra, do petka, 15. novembra, na redu Novi Sad, Zrenjanin, Sombor i Valjevo. Od ponedeljka, 18. novembra, do petka, 22. novembra, časovi će biti kraći za 15 minuta u Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Užicu, prenosi N1. Od ponedeljka, 25. novembra, do petka, 29. novembra, štrajkovaće se u Nišu, Kruševcu, Jagodini, Leskovcu, Zaječaru. Kako je