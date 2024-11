Vremenska prognoza za 8. novembar: Nastavlja se sunčano jesenje vreme, temperatura do 16 stepeni

Vremenska prognoza za petak 8. novembar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za petak 8. novembar 2024. godine, biće pretežno sunčano, sa mrazom u jutarnjim časovima. Temperatura će se spustiti i do -7, u najtoplijem delu dana do 16 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni Celzijusa. U subotu 9. novembra tokom jutra hladno sa mrazom, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne, jugozapadne i zapadne Srbije i kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Najniža