Šta se krije iza poruke Vučića o „milionerima koju mu rade iza leđa“ i s kim će se naprednjaci pozdraviti?

Po sada već lako prepoznatljivom, nepisanom pravilu, kad je "kriza" predsednik države proziva bogataše među naprednjacima i njihovu nezahvalnost. Tako je bilo i na poslednjoj sednici Glavnog odbora SNS - šta će biti s problematičnima i ima li elemenata za reakciju Tužilaštva?

Na listi sumnjivih, istaknutog člana naprednjaka nisu Miloš i Ana, Darko i Siniša. Ali ne sede svi za centralnim stolom, već ima i onih koji se, kako objašnjava Vučić, kriju. „Vreme je da mi lepo otvorimo karte. To od marta do juna, sa tom rekonstrukcijom, da se zahvalimo svima onima koji na televiziji objašnjavaju – da, mi poštujemo predsednika Vučića, jer znaju da tako dobijaju glasove, a iza leđa pozivaju sve naše protivnike da im kažu – pa vi znate da nismo to