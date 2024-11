U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme, temperatura do 11 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano sa temperaturom do 11 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru mraz i mestimično magla koja će se u nizijama i po kotlinama ponegde zadržati i pre podne. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od minus šest do jedan, a najviša od sedam do 11 stepeni. U Beogradu ujutru magla, a na širem području grada i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od minus četiri do jedan, a najviša od osam do 10. U Srbiji se početkom sledeće sedmice očekuje slab mraz samo u centralnoj i