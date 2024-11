Ministar policije opisao kako je izgledalo hapšenje dvostrukog ubice Alije Balijagića

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za TV Prva da je dvostruki ubica uhapšen na spavanju, kao i da je teren na kom se skrivao bio izuzetno nepristupačan.

Dačić je rekao da se Balijagić na prostoru između Crne Gore i Srbije odlično snalazio i da je to umnogome otežavalo potragu za njim "Zbog veličine prostora gde se kretao, jer on je pronađen 15 kilometara od one lokacije gde je poslednji put viđen. Teren je nepristupačan, šuma je... Jednog dana je primećen na granici Crne Gore, pa onda u našem selu. Šta se sada desilo? Desilo se da je pao sneg. U jednom malom selu jedan meštanin je primetio jednog psa koga nije do