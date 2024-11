Stefanović (SSP): Aktivisti zauzeli Stari savski most iako je policija pokušala da nas zaustavi

Beta pre 37 minuta

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Borko Stefanović kazao je jutros agenciji Beta da su aktivisti opozicionih stranaka i inicijative "Most ostaje" uspeli da dođu do Starog savskog mosta u Beogradu i spreče njegovo rušenje iako ih je policija u tome sprečavala. On je kazao da je oko 5.30 jutros došao do mosta kako bi sprečio njegovo nelegalno rušenje i da je tada došlo do kontakta sa policijom. "Pokušali smo da dođemo do mosta koji je policija blokirala. Mi smo ih iznenadili. Dok smo prilazili mostu, pojedini policajci pokušali su da nas zaustave. Došlo je do guranja, ali akcija je uspela. Ljudi iz opozicionih stanaka i inicijative 'Most ostaje' su tu. Ne mogu nikakvi radovi da se izvode niti da prilaze mašine", rekao je Stefanović agenciji Beta. On je kazao da na mostu ima policije koja stoji u kordonu i dodao da je situacija sada mirna. SSP: Policija postupa nezakonito, pokušala da izgura dva poslanice sa Starog savskog mosta Stranka slobode i pravde (SSP) je saopštila da je policija na beogradskom Starom savskom mostu danas "bezuspešno pokušala da izgura" dve poslanice te stranke koje se, sa aktivistima protive njegovom rušenju. Aktivisti opozicionih stranaka i inicijative "Most ostaje" uspeli su da dođu do tog mosta i spreče njegovo rušenje iako ih je policija u tome sprečavala, kazao je ranije danas agenciji Beta zamenik predsednika SSP Borko Stefanović. Ta opoziciona stranka je u saopštenju navela da su "upravo od strane režimske policije napadnute narodne poslanice Stranke slobode i pravde Marinika Tepić i Mila Popović." Dodali su da je "policija bezuspešno pokušala da ih izgura sa druge strane kordona na Starom savskom mostu". SSP je navela da "policija od jutros postupa nezakonito prema narodnim poslanicima". "Ako do sada nisu shvatili, poručujemo im, tu smo da branimo, most ostaje", piše u saopštenju. Stefanović je kazao da je oko 5.30 jutros došao do mosta kako bi sprečio njegovo "nelegalno rušenje" i da je tada došlo do kontakta sa policijom.

(Beta, 24.11.2024)