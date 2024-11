Vučić za BBC: Srbija vodi nezavisnu politiku, cilj članstvo u Evropskoj uniji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru za BBC istakao da je Srbija opredeljena za EU, da vodi nezavisnu srpsku politiku i želi dobre odnose sa susedima.

Vučić je u emisiji 'Hardtalk' za britanski javni servis BBC, rekao da Srbija vodi nezavisnu politiku ali da je njen strateški cilj da postane punopravna članica EU. 'I uradićemo sve neophodne reforme. Ubrzaćemo sve procese i daćemo sve od sebe da to završimo do kraja 2026. To ne znači da ćemo biti deo EU 2027. ili 2028 Ali hoćemo li reći najgore o našim tradicionalnim prijateljima i partnerima sa istoka, mi to danas imamo dobre odnose“, rekao je Vučić, prenela je