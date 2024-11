Indija: Svakog dana žene pešače kilometrima da bi donele vodu

Donošenje vode za piće je naporan dnevni posao koji obavlja milioni žena u Indiji.

Čak i kada ne moraju da se bore sa vrelim ili ledenim temperaturama, one svakodnevno pešače kilometrima, noseći krčage na glavi i kante u rukama da obezbede potrebne količine vode njihovim domaćinstvima. „To je svakodnevna borba. „Toliko se umorim da se srušim kada završim“, kaže Sunita Burbade iz Tringalvadija, plemenskog sela 180 kilometara udaljenog od indijskog finansijskog centra Mumbaja. Burbade svakog dana potroši četiri do pet sati da ode do najbližeg mesta