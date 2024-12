FOTO, VIDEO: Pere se trotoar ispred Skupštine odmah posle protesta i to uz obezbeđenje

Radnici "Čistoće" su oko 15 časova počeli da peru trotoar ispred Skupštine grada gde je održan protest kojim se traži odgovornost za tragediju na Železničkoj stanici.

I ovog puta, kao i posle svakog protesta, gradske službe ekspresno počinju čišćenje. Pranje crvenih tragova ispred Skupštine grada počelo je oko sat i po po završetku protesta. Za razliku od prethodnih, sada rade uz obezbeđenje. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Deo trotoara ispred Skupštine je ograđen trakama i pešaci tuda ne mogu da se kreću. Komunalna milicija i policija obezbeđuju taj prostor, a ispred Skupštine se nalazi i