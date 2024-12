Lukašenko: Belorusija ima nuklearno oružje, svako ugrožavanje granice imaće odgovor

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potvrdio je danas da ta zemlja ima nuklearno oružje, navodeći i da će svako ugrožavanje državne granice naići na hitan odgovor.

– Ja sam ovde doneo nuklearne bojeve glave, ne jednu nego 10. Mnogi pišu – ma, to je šala, niko ništa nije doneo. Uvezli smo. A oni što kažu da je to šala znači da su to propustili. Oni nisu ni primetili kako smo ih dovezli – rekao je Lukašenko, prenela je agencija Belta. Lukašenko je rekao da su Belorusiji Rusi vratili nuklearno oružje. – Još nisu (vratili svo) oružje koje smo im dali. Bilo je strateškog naoružanja. A ovo je taktičko nuklearno oružje, mada